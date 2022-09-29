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المرأة

رنا العضم تعترف بقصة حبها: سأدخل القفص الذهبي

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:00
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كشفت الفنانة السورية رنا العضم أنها تعيش قصة حب حالياً، بعد رفض طويل لفكرة الزواج.
 
 
وقالت في مقابلة مع مجلة "لها": سوف أدخل القفص الذهبي، كنت في السابق أرفض هذا الأمر، ولكنني الآن موافقة عليه. عندما أُقدم على هذه الخطوة سأزفّ الخبر للجميع".
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وتحدثت العضم خلال الحوار عن تجرتها ككاتبة درامية وأيضاً عن منصبها كمديرة عامة لشركة IMPERIES STUDIO، وانعكاس هذين الأمرين على هويتها الأساسية في التمثيل.
 
وقالت: "مبدئياً سأتفرغ للتمثيل والكتابة، إذ أشعر بأنني استهلكت طاقتي في الإنتاج، وبدأت أخسر أصدقائي الممثلين، فإرضاء الجميع صعب جداً. لذا في الأعمال التالية سأكون موجودة طبعاً في الإنتاج، لكن لن أتدخل في كل ما يتعلق بمواقع التصوير، بل سأكتفي بالعمل في مرحلة التحضيرات وقبل التصوير".
 
المصدر: لها
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