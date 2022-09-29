من أجمل ملكات الجمال في لبنان.. بعد 27 سنة على انتخابها شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار صورة عبر حسابها على "فيسبوك".

دينا وعلى الرغم من مرور 27 سنة على فوزها باللقب الجمالي لا تزال تحافظ على ملامحها الجميلة، وقد ظهرت بـ توب" باللون الأحمر وبشعر أشقر طويل.

Advertisement

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أكدوا انها لا تزال "ملكة".

دينا من مواليد 1972 وانتخبت ملكة جمال لبنان عام 1995 ومثلت لبنان في مسابقات جمالية عالمية .

تُعتبر من أجمل الملكات اللواتي حصدن هذا اللقب وهي لا تزال حتى الآن تحافظ على جمالها ورشاقتها وتمارس الرياضة بانتظام .

خاضت دينا مجال التمثيل وتقديم البرنامج وأطلقت في عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".