جورجينا رودريغيز دعمت رونالدو بعد إصابته.. كيف ذلك؟

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قدمت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز، الدعم لحبيبها ووالد أطفالها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تعرض الأخير لإصابة خطيرة، قبل نحو أسبوعٍ من الآن، في مباراة منتخب بلاده أمام التشيك.ووجدت العارضة، البالغة من العمر 28 عاماً، بين الجمهور لحضور المباراة التي أقيمت أمس بين المنتخب البرتغالي ونظيره الإسباني، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حرصاً منها على أن تكون أول من يدعم كريستيانو في مباراته الأولى بعد إصابته.واختارت رودريغيز أن تطل في المدرجات بفستانٍ قصيرٍ باللون الأخضر، لتفاجئ بحضورها الموجودين، إلا أنها لم تتمكن من إلهام رونالدو للفوز بالمباراة، حيث خسر نجم الكرة المستديرة وزملاؤه بهدف مقابل لا شيء.