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المرأة
جورجينا رودريغيز دعمت رونالدو بعد إصابته.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
29-09-2022
|
08:00
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قدمت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز، الدعم لحبيبها ووالد أطفالها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تعرض الأخير لإصابة خطيرة، قبل نحو أسبوعٍ من الآن، في مباراة منتخب بلاده أمام التشيك.
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ووجدت العارضة، البالغة من العمر 28 عاماً، بين الجمهور لحضور المباراة التي أقيمت أمس بين المنتخب البرتغالي ونظيره الإسباني، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حرصاً منها على أن تكون أول من يدعم كريستيانو في مباراته الأولى بعد إصابته.
واختارت رودريغيز أن تطل في المدرجات بفستانٍ قصيرٍ باللون الأخضر، لتفاجئ بحضورها الموجودين، إلا أنها لم تتمكن من إلهام رونالدو للفوز بالمباراة، حيث خسر نجم الكرة المستديرة وزملاؤه بهدف مقابل لا شيء.
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الصور لجورجينا، أثناء وجودها في مدرجات ملعب براغا البرتغالي، وهي تحاول تقديم الدعم لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، من خلال حضورها المباريات التي يخوضها بين الحين والآخر.
يأتي حضورها تلك المباراة بعد الانتقادات اللاذعة، التي تعرض لها النجم البرتغالي، ومطالبة الكثيرين باستبعاده من تشكيل المنتخب أمام إسبانيا، وإبقائه على دكة البدلاء، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه في مباراة منتخبه ضد التشيك، إذ لم يستطع تسجيل أي هدف، رغم فوز البرتغال بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
المصدر: زهرة
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