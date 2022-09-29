نصائح للحد من ظهور علامات التمدد

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تعد علامات التمدد من أكثر الأشياء التي تزعج النساء في أجسامهن، ورغم النداء باحتضانها وتقبلها مؤخراً، فإن هناك نساء يرفضن مظهرها، ويحاولن التخلص منها بأي وسيلة.لحسن الحظ، هناك مجموعة من النصائح والطرق، التي يمكنكِ الاعتماد عليها في الحد من مظهر علامات التمدد في الجسم، والتي سوف نرصدها لكِ في السطور التالية، تابعي معنا.أبرز الطرق للحد من ظهور علامات التمدد:1. المرطباتقد لا تتمكنين من منع تطور وظهور علامات التمدد في جسمكِ، لكن يمكنكِ الحد من آثارها عن طريق استخدام الترطيب القوي، الذي يحافظ على بشرتكِ ناعمة ونضرة في جميع مراحل حياتكِ، وكلما كانت بشرتكِ أكثر نعومة ورطوبة، قل احتمال تمزقها، إذا تم شدها أو عند تمددها.2. تغذية بالزيوتيمكن لبشرتنا أن تستفيد من التغذية الصحية، بالإضافة إلى خصائصها المرطبة المتوفرة في العديد من الزيوت القابلة للتطبيق. على سبيل المثال: يمكن لزيت جوز الهند أداء واجب مزدوج كمرطب، وأيضاً توفير بعض من فيتامين (E)، لكن الزيوت الأخرى أكثر فاعلية من زيت جوز الهند.ويعد زيت بذور العنب مفيداً بشكل خاص لمرونة الجلد وليونته، كما أنه يساعد على استخدام فيتامين (E)، و(C)، في بشرتكِ بشكل أكثر كفاءة، فضلاً عن تحسين ترطيب البشرة ومرونتها.3. تغذية بالطعامحماية جسمكِ من الخارج تبدأ من الداخل أولاً، لذا عليكِ الاهتمام بما يدخل إلى جسمكِ من أطعمة ومكونات غذائية، وإذا كنتِ ترغبين في بقاء علامات التمدد بعيدة عنكِ، فقومي بزيادة تناولكِ للكولاجين والبروتين وفيتامينات (C، وD، وE).والكولاجين هو واحد من أكثر البروتينات وفرة في الجسم، ويقل إنتاجه مع تقدم الجسم في العمر، وهناك عدة أنواع من الكولاجين، لكن النوع الثالث هو النوع الموجود في الجلد، والذي يساعد على تقوية وترطيب وتحسين مرونة بشرتكِ.كما يعتبر فيتامين (سي) أيضاً من العناصر الغذائية الضرورية اللازمة لتخليق الكولاجين. لذا، تناولي أطعمة، مثل: البروكلي والحمضيات والفلفل، للحصول على مدخولك اليومي منه.