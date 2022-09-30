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المرأة

هالة فاخر تعلن سبب خلعها الحجاب: "قلعته علشان أشتغل"

Lebanon 24
30-09-2022 | 02:00
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تحدثت الفنانة هالة فاخر عن الظروف التي مرت بها خلال فترة ارتدائها الحجاب، قبل أن تقرر التخلّي عنه لتعود للتمثيل بـ"الباروكة"، ثم تقرر أن تظهر بشعرها مرة أخرى.

وقالت هالة في لقاء تلفزيوني: "أنا حسيت إني عايزة اتحجب وما فيش حد أثّر عليا ولا روحت دروس دينية، قبل ما اتحجب روحت الحج، وأنا قعدت محجبة حوالي 4 أو 5 سنين".
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وعن وضعها "باروكة" في أعمالها، قالت :"لإن الشغل بقى محدود، وأنا مش وارثة، ومافيش دخل، لازم أنزل أشتغل، ولما سمعت إن الباروكة بدل الحجاب، قلت أهو تلكيكة، لكن دا مش صحيح طبعاً، واشتغلت شوية بالباروكة". 

وأضافت: "الباروكة بتحلّي أكتر، ما هو يا تتحجبي يا إما ما تتحجبيش، كنت في الفترة دي عندي لخبطة، ما بين إني اتحجب وإني أقلع الحجاب، بس أنا لازم أقلع الحجاب علشان أشتغل، وربنا غفور رحيم".

وعن قرار التخلّي عن الحجاب، قالت: "حسيت إني نازلة الشارع وأنا مش مكمّلة لبسي، حسيت إني "عريانة"، وما كنتش بلبس "كت"، والموضوع كان بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى".
المصدر: لها
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