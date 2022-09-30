29
o
بيروت
38
o
طرابلس
11
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هالة فاخر تعلن سبب خلعها الحجاب: "قلعته علشان أشتغل"
Lebanon 24
30-09-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت الفنانة هالة فاخر عن الظروف التي مرت بها خلال فترة ارتدائها الحجاب، قبل أن تقرر التخلّي عنه لتعود للتمثيل بـ"الباروكة"، ثم تقرر أن تظهر بشعرها مرة أخرى.
وقالت هالة في لقاء تلفزيوني: "أنا حسيت إني عايزة اتحجب وما فيش حد أثّر عليا ولا روحت دروس دينية، قبل ما اتحجب روحت الحج، وأنا قعدت محجبة حوالي 4 أو 5 سنين".
Advertisement
وعن وضعها "باروكة" في أعمالها، قالت :"لإن الشغل بقى محدود، وأنا مش وارثة، ومافيش دخل، لازم أنزل أشتغل، ولما سمعت إن الباروكة بدل الحجاب، قلت أهو تلكيكة، لكن دا مش صحيح طبعاً، واشتغلت شوية بالباروكة".
وأضافت: "الباروكة بتحلّي أكتر، ما هو يا تتحجبي يا إما ما تتحجبيش، كنت في الفترة دي عندي لخبطة، ما بين إني اتحجب وإني أقلع الحجاب، بس أنا لازم أقلع الحجاب علشان أشتغل، وربنا غفور رحيم".
وعن قرار التخلّي عن الحجاب، قالت: "حسيت إني نازلة الشارع وأنا مش مكمّلة لبسي، حسيت إني "عريانة"، وما كنتش بلبس "كت"، والموضوع كان بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
Lebanon 24
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
04:26 | 2022-09-29
29/09/2022 04:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-29
29/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
05:00 | 2022-09-29
29/09/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
10:26 | 2022-09-29
29/09/2022 10:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-09-29
29/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:02 | 2022-09-30
مايا دياب تُثير الجدل بإطلالتها في باريس.. والجمهور: "لابسة كيس؟" (صور)
03:02 | 2022-09-30
ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون ونوال بري بالفستان نفسه.. من الأجمل؟ (صور)
23:00 | 2022-09-29
بسبب "الإنحطاط"... ممثلة عربية شهيرة تعلن اعتزالها
14:00 | 2022-09-29
نصائح للحد من ظهور علامات التمدد
11:00 | 2022-09-29
رنا العضم تعترف بقصة حبها: سأدخل القفص الذهبي
08:00 | 2022-09-29
جورجينا رودريغيز دعمت رونالدو بعد إصابته.. كيف ذلك؟
فيديو
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
30/09/2022 11:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
30/09/2022 11:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
30/09/2022 11:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact