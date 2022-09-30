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المرأة

خطوة جريئة من الملكة مارغريت... هذا ما فعلته بأربعة من أحفادها

Lebanon 24
30-09-2022 | 05:00
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أعلنت الملكة "مارغريت" عن تحديثٍ جديد لألقاب وأنماط العائلة المالكة الدنماركية أن أبناء ونسل ابنها الأمير "يواكيم"، من زوجته الأولى الكونتيسة "ألكسندرا" وزوجته الثانية الأميرة "ماري"، سيتم تجريدهم من ألقابهم كأمير وأميرة، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023 .
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ومن الآن فصاعداً، سيُطلق على أبناء ونسل الأمير "يواكيم" لقب كونت أو كونتيسة مونبيزات وسيُطلق عليهم أصحاب السعادة. وسيحتفظ الأبناء الأربعة المتأثرون بهذا البيان، وهم الأمير "نيكولاي"، الأمير "فيليكس"، الأمير "هنريك" والأميرة "أثينا"، بمراكزهم في خط الخلافة.

تم منح لقب كونت أو كونتيسة مونبيزات لجميع أبناء الملكة "مارغريت" والأمير "هنريك" وأزواجهم، وكذلك أحفادهم، في نيسان 2008 من أجل مواصلة إرث ألقاب عائلة الأمير الراحل "هنريك".

قيل إن الملكة "مارغريت" اتخذت القرار لأنها أرادت إنشاء إطار عمل للأحفاد الأربعة ليكونوا قادرين على تشكيل حياتهم الخاصة إلى حدٍ أكبر بكثير دون التقيد بالاعتبارات والالتزامات الخاصة التي تنتمي رسمياً إلى البيت الملكي".

وأكد إعلان سابق في أيار 2016 أن الأمير "كريستيان" فقط، الابن الأكبر لولي العهد "فريدريك" وولية العهد الأميرة "ماري"، سيحصل على إعانة من الحكومة بمجرد بلوغه سن الرشد.

وهذا يعني أنه بينما ستحتفظ الأميرة "إيزابيلا" والأمير "فنسنت" والأميرة "جوزفين" بألقابهم وأنماطهم، فإن أنشطتهم لن تُموَّل من الحكومة وسيحتاجون إلى مصادر دخلهم الخاص كبالغين.

قال الديوان الملكي الدنماركي في البيان إن قرار الملكة يتماشى مع تعديلات مماثلة نفذتها البيوت الملكية الأخرى بطرق مختلفة في السنوات الأخيرة.
المصدر: سيدتي
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