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المرأة

مايا دياب تُثير الجدل بإطلالتها في باريس.. والجمهور: "لابسة كيس؟" (صور)

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:02
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نشرت الفنانة مايا دياب صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام أثناء تواجدها في أسبوع الموضة في باريس.

 

وأثارت مايا الجدل بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا وصف بـ "الغريب" باللونين الأزرق والأخضر من دون أكمام وبفتحة عند منطقة الصدر. ونسقت معه حذاء جلديا طويلا باللون الأسود.

 

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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)


 
 

وانقسمت آراء المتابعين بين من أعجبته إطلالة مايا وبين من انتقدها، وعلّق البعض قائلا: "لابسة كيس؟". ما رأيكم؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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