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المرأة

ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون ونوال بري بالفستان نفسه.. من الأجمل؟ (صور)

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:02
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نشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ياسمينا بفستان متوسط الطول باللونين الفضي والزهري.

 

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A post shared by Yasmina Zaytoun || ياسمينا زيتون (@yasminazaytoun)


 
 

ولفت المتابعون ان الفستان ارتدته سابقا الإعلامية والممثلة نوال بري خلال جلسة تصوير. فمن ارتدته بشكل أفضل؟  

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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