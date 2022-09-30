ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون ونوال بري بالفستان نفسه.. من الأجمل؟ (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت ياسمينا بفستان متوسط الطول باللونين الفضي والزهري.
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A post shared by Yasmina Zaytoun || ياسمينا زيتون (@yasminazaytoun)
A post shared by Yasmina Zaytoun || ياسمينا زيتون (@yasminazaytoun)
ولفت المتابعون ان الفستان ارتدته سابقا الإعلامية والممثلة نوال بري خلال جلسة تصوير. فمن ارتدته بشكل أفضل؟
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A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)
A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)