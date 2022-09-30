نانسي عجرم تشارك في المونديال‎‎؟

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لا تهدأ النجمة نانسي عجرم، فخلال أشهر سافرت لاكثر من دولة عربية وأحيت مزيداً من المهرجانات والحفلات الغنائية ليس آخرها أمس في قطر التي وصلتها مساء الاربعاء الماضي، وكان لافتاً قيام الشركة المنظمة للحفل باستقبال خاص لنانسي حيث استقدمت فرقة ترقص على أنغام أغاني وأعمال نانسي عجرم، واستوحت الفرقة من مشاركة عجرم في برنامج ذا فويس وقدمت لوحة استعراضية فيها من الابداع وكذلك الرقص على أغنية "صحصح" التي لا تزال تحقق أعلى نسبة استماع في العالم العربي نظراً للخليط او الميكس بين عجرم ومارشملوا الدي جي الذي شاركها في التوزيع الموسيقي لاغنية كانت أغنية الصيف الماضي من دون منازع.في السياق، وبحسب المعلومات فان الفنانة نانسي عجرم والنجم عمرو دياب سيكونان في ليلة افتتاح ليالي مونديال الذي سيقام في قطر، في كانون الأول المقبل فيما سيحضر أيضاً نجوم عالميون من كل أنحاء العالم لكن المؤكد أن عجرم ودياب سيشكلان حضوراً كبيراً على الملعب المعد خصيصا لليلة الافتتاح.