بعد ظهورها بملابس داخلية.. فنانة لبنانية غائبة تظهر بشعر "أورانج" وتُفاجئ الجمهور بتغير ملامحها (صور)

نشرت الفنانة نايا صورا جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

نايا التي تُثير دوما الجدل في منشوراتها، ظهرت بشعر "أورانج" وترتدي "كروب توب" باللون الأسود أظهر التاتو على جسدها.

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نايا ابتعدت عن الغناء في السنوات الأخيرة ويبدو انها تعيش خارج لبنان، وتغيرت ملامحها كليا فبعدما عرفها الجمهور بالشعر الأشقر وبملامح ناعمة بدأت تظهر بملامح مختلفة وجريئة جداً.

وكانت أحدثت منذ فترة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات ظهرت فيها وهي تجول في الشارع بملابس داخلية حمراء.