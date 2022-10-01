بعد أنباء إنفصالها عن زوجها... هيا مرعشلي تضجّ أنوثة بفستان قصير (صورة)

تجاهلت النجمة هيا مرعشلي الردّ على شائعة انفصالها عن زوجها السوري يوسف طرابية التي تنتشر على السوشيال ميديا، وشاركت متابعيها على تطبيق "انستغرام" صورة جديدة لها بدت فيها بكامل أناقتها وهي تحتضن كلبها الصغير.

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وكانت هيا قد أثارت جدلاً كبيراً بين متابعيها حول انفصلها عن زوجها وذلك بعد حذفها الصور والمقاطع الخاصة التي كانت تجمعها به، لكن الفنانة الشابة تجاهلت الأسئلة ولم تعلق على الأمر سواء بالإيجاب أو النفي. وظهرت مرعشلي بفستان اسود قصير مع صابو ضخم باللون الأخضر (البيستاش) الفاقع، واكتفت بذلك دون أن تترك أي تعليق، وهو ما تفاعل معه بعض النجمات ومتابعيها الذين أشادوا بأناقتها وجمالها.وكانت هيا قد أثارت جدلاً كبيراً بين متابعيها حول انفصلها عن زوجها وذلك بعد حذفها الصور والمقاطع الخاصة التي كانت تجمعها به، لكن الفنانة الشابة تجاهلت الأسئلة ولم تعلق على الأمر سواء بالإيجاب أو النفي.

إلى ذلك، تحرص مرعشلي على تكثيف ظهورها عبر إنستغرام، من خلال توثيق يومياتها بعد فترة انقطاع طويلة، حيث استعرضت بمقطع فيديو جمالها أمام المرآة، على أنغام أغنية "شفت" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، كما نشرت اقتباسا باللغة الإنكليزية يقول: "لم أعد أحاول أن أجد نفسي، بدلاً من ذلك أنا أصنع نفسي"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة واعتبره رسائل مبطنة وغير مباشرة عن وجود مشاكل في حياتها الزوجية.

وكانت الفنانة السورية ناهد حلبي، جدة هيا قد أعلنت في العام الماضي عن عقد قران حفيدتها رسميا على شاب سوري من خارج الوسط الفني، وذلك بعد انتشار شائعات حول وجود قصة حب بينها وبين الفنان ناصيف زيتون.