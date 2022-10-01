الخلافات الزوجية لها فوائد.. إليكِ أهمها

1- الخلافات الزوجية تمنحكِ فرصة للتعبير عن أفكارك ومشاعركإخفاء المشاعر والأفكار بدعوة الحفاظ على استقرار العلاقة، يؤدي إلى نتائج عكسية، فكتمان المشاعر والأفكار يؤدي إلى مشاعر سلبية مثل الاستياء والضغائن، وهو ما يحدث فجوة بين الزوجين، ويهدد بانهيار الزواج.وعند حدوث خلاف مع زوجك، تحصلين على فرصة مثالية للتعبير عن أفكارك ومشاعرك، وتصفية عقلك من أي سلبيات تسيطر عليه، وهو ما يشعرك بالتحسن، ويجعلكِ أكثر هدوءًا. المهم هو احتواء زوجك لأفكارك ومشاعرك، وعدم لومك على التعبير عن هذه الأفكار والمشاعر، مهما كانت سلبية.2- الخلافات الزوجية وسيلة جيدة لتعزيز التفاهم بين الزوجينعند حدوث خلاف بينك وبين زوجك، فإن السبيل للحل يكون عبر النقاش من أجل العثور على أسباب الخلاف، والعثور على حلول أيضاً.في خضم النقاش مع زوجك، تتبادلان الأفكار، ويفصح كل منكما عما يدور داخل عقله، وبالتالي يفهم كل منكما الآخر أكثر، بمعنى أدق، تتعرفان على بعضكما أكثر، وبالتالي تصبحان أكثر تفاهماً وانسجاماً.3- الخلافات الزوجية تحسّن جودة العلاقةنحن نتحدث هنا عن الخلافات بين زوجين أسوياء في علاقة صحية، وبالتالي عند حدوث الخلاف، يكون النقاش الهادئ النزيه هو السبيل لحل الخلاف، هذا النقاش قد يستغرق دقائق، وقد يستغرق أيام، المهم أنه خلال مدة النقاش، يكون هناك تواصل بين الزوجين، وبالتالي فإن الخلافات الزوجية في العلاقات الصحية، تزيد فرص التواصل بين الزوجين، وتدربهما على طرق التواصل الصحية، مما يحسّن جودة العلاقة بشكل عام.