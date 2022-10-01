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المرأة
هل تعلمين فترة الصلاحية الحقيقية لمستحضرات التجميل؟
Lebanon 24
01-10-2022
|
11:00
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هل تتذكرين متى كانت المرة الأخيرة التي استغنيتِ فيها عن مستحضرات التجميل الخاصة بكِ، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها؟ إذا كنتِ لا تتذكرين، فهذه كارثة حقيقية تضر ببشرتكِ، وبصحتكِ بشكل عام.
بشكل عام، يجب تتبّع حالة أي مستحضر دائماً بعد فتحه، لضمان فاعليته، والتأكد من أن التركيبة لا تحتوي على أي سموم ضارة، قد تؤدي إلى تهيّج البشرة، أو تحسسها، أو حتى إصابتها بمشكلة أخطر من ذلك.
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والآن، نكشف لك المدة الموصى بها، لإبقاء كل مستحضر من مستحضرات المكياج:
· كريم الأساس: 12 شهراً.
· ظلال العيون: 12 شهراً.
· الكونسيلر: 12 شهراً.
· البلاش: 12 شهراً.
· البرونزر: 12 شهراً.
· ملمع الشفاه: 12 شهراً.
· الماسكارا: 3 إلى 4 أشهر.
· الآيلاينر: 6 أشهر.
أما في ما يخص منتجات العناية بالبشرة، فعادة تكون مدة صلاحيتها حتى عام واحد، بينما المستحضرات التي تأتي بمضخة أي لا تلامس اليدين بشكل مباشر، يمكن أن تدوم لمدة أطول، حيث يقل تراكم البكتيريا عليها، نظراً لعدم انتقالها بين اليدين، لكن في العموم يُنصح باستبدال هذا النوع من المنتجات كل 9 أشهر على الأكثر.
أمّا الأدوات المستعملة لتطبيق المكياج، سواء الإسفنجات أو الفرش، فيُنصح باستبدالها كل 3 إلى 4 أشهر على الأكثر، لأنها منطقة مثالية لتراكم البكتيريا والجراثيم، لذا احرصي على تنظيفها بشكل أسبوعي، لضمان نظافتها، وتجنب الإصابة بمشاكل جلدية خطيرة.
المصدر: زهرة
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