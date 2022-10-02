فستان رانيا يوسف البسيط... سعره خيالي!

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة رانيا يوسف، خلال حضورها إحدى المناسبات العامة، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً بطبعة جلد الحمار الوحشي، حمل توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana،وأثار سعر الفستان الذي ارتدته رانيا جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استطاع نشطاء على السوشيال ميدي الحصول على السعر الذي بلغ سعر 1880 دولاراً أميركياً، مما أثار الدهشة بين متابعيها، بسبب سعره الذي اعتبروه باهظاً جدًا.ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة رانيا يوسف بجوار الفنانة سمية الخشاب في بطولة فيلم "التاروت"، بعدما حلت بديلة للفنانة إنجي المقدم التي أعتذرت عن عدم المشاركة في الفيلم.وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، الفيلم من تأليف معتز المفتي ومن إخراج إبرام نشأت، حيث بدأت النجمتان في تصويره منذ أيام.