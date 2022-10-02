ردّ عنيف من سيلينا غوميز على زوجة جاستن بيبر!

Advertisement

ردّت النجمة الأميركية سيلينا غوميز على نفي هايلي بيبر بسرقة زوجها الفنان الأميركي جاستن بيبر من المغنية الشابة.وقالت غوميز: "أعتقد أن بعض الأشياء التي لست بحاجة حتى إلى أن أكون على دراية بها هي مجرد أشياء حقيرة ومثيرة للاشمئزاز، وهذا ليس عدلاً لأنه لا ينبغي التحدث إلى أي شخص على الإطلاق بالطريقة التي رأيتها".وأضافت مشيرة إلى أحمر شفاه يحمل علامتها التجارية Rare Beauty: "إنه لأمر مثير للسخرية بشكل لا يصدّق أنني سأطلق شيئاً يدور حول الكلمات اللطيفة لأن هذا هو بالضبط ما أريده. هذا هو".واختتمت بالقول: "إذا كنت تدعم Rare، فلا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية، لكن أريدك أن تعلم أيضاً ما تعنيه وأن الكلمات مهمة، وأريد منكم جميعاً أن تعرفوا أنني أتمنى أن تفهموا أن هذا أكبر بكثير من أي شيء آخر".