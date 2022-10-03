ممثلة لبنانية تُثير الجدل.. رقصت ليلاً في أحد شوارع باريس ومتابعة تُهاجمها: "ثقيلة الدم" (فيديو)

نشرت الممثلة داليدا خليل فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.
داليدا تتواجد حاليا في باريس حيث شاركت في أسبوع الموضة، وبدت في الفيديو وهي ترقص في أحد شوارع المدينة.
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A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)
A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)
وعلقت داليدا على الفيديو بالقول: "برودة الطقس لن تمنعني من ممارسة شغفي"، يُذكر ان داليدا تعشق الرقص.
وانهالت تعليقات المتابعين، بعضهم أثنى على الفيديو معتبرا انها بدت عفوية وخفيفة الظل، في حين انتقدها البعض الآخر، وعلقت احدى المتابعات قائلة:" "ثقيلة دم مش معقول".