Advertisement

المرأة

ممثلة لبنانية تُثير الجدل.. رقصت ليلاً في أحد شوارع باريس ومتابعة تُهاجمها: "ثقيلة الدم" (فيديو)

Lebanon 24
03-10-2022 | 00:44
A-
A+
Doc-P-996544-638003801249290777.png
Doc-P-996544-638003801249290777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة داليدا خليل فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

داليدا تتواجد حاليا في باريس حيث شاركت في أسبوع الموضة، وبدت في الفيديو وهي ترقص في أحد شوارع المدينة.

 

Advertisement

A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)


 
 

وعلقت داليدا على الفيديو بالقول: "برودة الطقس لن تمنعني من ممارسة شغفي"، يُذكر ان داليدا تعشق الرقص.

 

وانهالت تعليقات المتابعين، بعضهم أثنى على الفيديو معتبرا انها بدت عفوية وخفيفة الظل، في حين انتقدها البعض الآخر، وعلقت احدى المتابعات قائلة:" "ثقيلة دم مش معقول".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-10-03
04:18 | 2022-10-03
03:27 | 2022-10-03
02:40 | 2022-10-03
02:00 | 2022-10-03
23:00 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website