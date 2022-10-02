زوجك مدمن على الهاتف؟ هكذا تتعاملين معه!

أسباب عدة تجعل الزوج مدمناً على هاتفه، إذ تعد وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب من أكبر المساهمين في إدمان الهواتف المحمولة، يمكن أن يؤدي إدمان الهواتف المحمولة إلى خلق توتر بين الزوجين وله تأثيرات شديدة على علاقتهم، كما أن هذا الإدمان قد يسبب أضراراً صحية، لذا سنقدم خلال هذا المقال كيفية التعامل مع الزوج المدمن على الهاتف.يمكنك اتباع بعض النصائح للتعامل مع الزوج المدمن على الهاتف، نذكر منها الآتي:

- تواصلي مع زوجك: غالباً ما يؤدي عدم الاتصال بين الزوجين إلى تدمير العلاقة أو توترها. إذا كنتِ تريدين علاج إدمان زوجك على الهاتف فيجب عليكِ أن تحاولي التحدث معه، إن التواصل وجه لوجه مهم جداً عند علاج إدمان الهاتف لدى الزوج. المشكلة ليست معقدة لدرجة كبيرة فإن أشرت إلى زوجك وقمت بلفت انتباهه بأنه مدمن على الهاتف فإنه سينتبه أكثر إلى هذا التصرف ويبتعد عنه قليلاً.- اضبطي وقت الاستخدام: لمنع أي شخص في منزلك وخاصة الزوج من استخدام الهاتف أثناء الوجبات أو المناقشات العائلية أو وقت النوم فإنه يجب عليكِ أن تحددي وقتاً للاستخدام، يجب ألا تسمحي لأي شخص بأن يحمل هاتفه أثناء تناول الوجبات. يجب عليك أيضاً اتباع القاعدة حتى لا يشعر زوجك بأنه يتعرض للتمييز، مما قد يدفعه إلى تجاهلها.- لا تلومي زوجك: لعلاج إدمان الهاتف عند زوجك، يجب أن تحافظي دائماً على موقف إيجابي بدر منه، ويجب أن لا تلومهيه على إدمانه فهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الإدمان.- اجعلي أطفالك يشاركونك في علاج إدمان زوجك للهاتف: يجب على أطفالك أيضاً اتباع قاعدة عدم وجود أداة ذكية وتذكير البالغين كلما استخدموا الهاتف خلال الوقت المحظور.- حفزي زوجك على ممارسة تمارين التأمل: عادة ما يشعر زوجك المدمن على الهاتف بالقلق والتوتر عندما لا يستخدم هاتفه وإن كان لبعض الوقت، ويمكنك في هذه الحالة أن تشجيع زوجك على ممارسة تمرين التأمل فهو مفيد للاسترخاء ومواجهة القلق والتوتر.