بعدما البلبة التي أحدثتها... سماح أنور: "ندمت إني اتكلمت"

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أعربت الفنانة سماح أنور عن ندمها بعد الحديث عن بعض أسرار حياتها الخاصة ومنها عدم شرب المياه لمدة 17 عاما متواصلة، بسبب ما تعرضت له من انتقادات وسخرية، رغم أن كلامها كان يخص حالتها فقط ولم تطلب من أحد تقليدها.وقالت الفنانة سماح أنور خلال لقائها مع برنامج عرب وود: "ندمت إني أنا بقول حاجة عني وقولت إني مابشربش مياه لوحدها لكن بشرب سوايل كتير وخضار كتير وفاكهة كتير ومصادر كتير باخد منها المياه، فأنا كده باخد مياه برضو، ومش مهم إني بشرب مياه أو مش بشرب مياه مش عارفة ده يفيد الناس في إيه".وتابعت: "حاولت أقول أن كلام الدكاترة صح، سماح بتشرب مياه ماتشربش مياه مش مهم خالص، علم لا ينفع وجهل لا يضر".وأردفت: المهم أنت قاعد بوقتك تعمل إيه؟ سيبك من سماح بتشرب مياه وماتشربش مياه؟ أعمل حاجة بجد وسيبك من سماح.وسبق أن حاولت سماح أنور كشف حقيقة تصريحاتها بعد تعرضها لانتقادات شديدة من الأطباء واتهامها بتعريض حياة معجبيها للخطر، مؤكدة أنها لم تطلب من أحد تقليدها، وقالت صراحة أن نظامها الغذائي مناسب لطبيعة جسمها فقط.