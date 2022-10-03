4 أنشطة تشحن طاقتك أثناء وجود أطفالك في المدرسة

اليوم، كل إمرأة بحاجة إلى شحن طاقتك واستعادة نشاطك وحيويتك، عبر أنشطة ممتعة تساعدك على الاسترخاء وتحسّن نفسيتك، وتجعلكِ في حالة مزاجية جيدة، لتستقبلي أطفالك بعد عودتهم من المدرسة، بابتسامة ونشاط.

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1- مارسي التأملأمامك وقت طويل وهادئ أثناء وجود أطفالك في المدرسة، يمكنكِ الآن ممارسة التأمل دون مقاطعة. اهتمي بتمارين التنفس، واسترخي وركزي على نفسك قدر الإمكان.2- اذهبي في نزهة قصيرةالمشي في الهواء الطلق يساعد على تجديد طاقتك، فهو يساهم في تدفق الدم في جسدك، فتصبحي أكثر نشاطاً وتركيزاً، كما يساعدك على التفكير بتركيز، علاوة على أنه يكون مفيداً أكثر بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في وظيفة مكتبية تتطلب الجلوس لفترات طويلة. اخرجي من المنزل في نزهة قصيرة، واحرصي على أن تمشي قدر الإمكان.3- اذهبي للتسوّقعندما يكون أطفالك في المدرسة، فإن هذا الوقت المثالي للتسوّق دون أن يبكي أحدهم رغبة في النوم أو العودة إلى المنزل، أو مطاردتهم في أرجاء المكان، أو الاضطرار للتعامل مع نوبات الغضب المفاجئة.التسوّق يحسّن نفسيتك لأنه يشعركِ أنكِ أفضل، خاصة بعد تجربة الأشياء التي قمتِ بشرائها، والظهور بمظهر أفضل ومتجدد.4- اذهبي إلى صالون التجميلوقت وجود أطفالك في المدرسة هو الوقت المثالي للتوجه إلى صالون التجميل والحصول على لوك جديد يشعرك بالتحسن، أو الحصول على جلسة تدليك، أو أي وسيلة للرعاية الذاتية، وهو ما يشحن طاقتك ويجدد نشاطك ويجعلكِ مقبلة على الحياة.