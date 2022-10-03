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المرأة

تضارب حول ضيف أنغام الأول في برنامجها الجديد

Lebanon 24
03-10-2022 | 16:00
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تضاربت الأنباء قبل عرض الحلقة الأولى من برنامج "أنغام" الذي تقدّمه نجمة الغناء المصرية أنغام على قناة dmc، حول ضيف الحلقة، الأمر الذي أربك الكثيرين من جمهور أنغام والنجمين اللذين ذُكر اسم كل منهما كضيف للحلقة الأولى من البرنامج.
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فبعد أن أعلن البرنامج أن المطرب بهاء سلطان سوف يكون هو ضيف الحلقة الأولى من برنامج "أنغام"، وانتشرت صور عدة من كواليس اللقاء، ونشرت المواقع الإخبارية الخبر، فوجئ جمهور بهاء سلطان بالإعلان في بعض المواقع الإخبارية أن النجم اللبناني راغب علامة سيكون هو ضيف أولى حلقات برنامج "أنغام"، والمقرر عرضها يوم الخميس المقبل 6 تشرين الأول، الأمر الذي جعل جمهور النجمين في حيرة حول من سيكون هو ضيف الحلقة.
 
(لها) 
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