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المرأة

نيللي كريم تكشف حقيقة تعرضها للتعنيف الزوجي.. وهذه رسالتها لكل فتاة معنفة (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:00
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كشفت الفنانة نيللي كريم حقيقة تعرضها للتعنيف الزوجي، موجهة رسالة إلى كل امرأة قد تتعرض للعنف من زوجها.
 
 
وتحدثت نيللي خلال لقائها ببرنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة mbc،  عن تعرض الزوجات للعنف وتجربتها الشخصية في زيجاتها السابقة، قائلة: "مفيش ست معدتش بتجارب صعبة لأن وقت الخلاف وعدم التفاهم كل شخص بيطلع أوحش ما عنده، في ناس بتعديها ويعرفوا يرجعوا لبعض والحياة تستمر وفي ناس مبتقدرش".
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وأكملت: "لما بتسمعي من صديقة إن حصل لها حاجة بتقولي استحملت إزاي لو حصلي مش هستحمل، لما بتبقي في نفس الموقف بتستحملي مرة واتنين وتلاتة، بسبب إن بيكون لسه في حب وإن لسه عندك أمل إن الشخص يتصلح وإنه مش هيكررها تاني".
 
ووجهت نيللي نصيحة للسيدات قالت فيها: "من البداية ما دام العلاقة بقى فيها عدم ارتياح أنصح أن متكملش، لأن مفيش حد بيتغير".
 
 
 
يذكر أن نيللي كريم كانت قد انتهت من تصوير مسلسل "روز وليلى"، الذي يجمعها بالفنانة يسرا وهو مسلسل كوميدي مكون من 10 حلقات، وسوف يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
 
المسلسل كتبه السيناريست البريطاني كريس كول، فيما يحمل العمل توقيع المخرج البريطاني أدريان شيرجولد، ويدور في إطار من الكوميديا السوداء في سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، حيث تدور أحداثه عن محققتين مستقلتين يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجرى التخطيط والإعداد لها في مصر.
المصدر: لها
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