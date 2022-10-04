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المرأة

بدت كالأميرات.. روان بن حسين تضجّ أنوثة بفستان أبيض ساحر (صورة)

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:00
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شاركت الفاشينيستا روان بن حسين متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصورة من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "اختاري"، واستعرضت خلالها أناقتها وجمالها.
 
وتحرص روان منذ دخولها عالم الفن على الترويج لأعمالها من خلال الصور والمقاطع التي تشاركها مع متابعيها على السوشيال ميديا، وكان آخرها إطلالتها بفستان أبيض أنيق بدت فيه كالأميرات مع كشاكش الدانتيل والتول المميّز اختارته من تصميم المصمّم اللبناني العالمي طوني ورد.
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وبدت روان تضج جمالاً وأنوثة بالثوب الأبيض مع مكياج ساحر بألوان هادئة، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "خلّونا نتكلم عن ثالث لوك من فيديو كليب أغنيتي الأخيرة "اختاري".





من جهة ثانية، حصلت روان على المركز الحادي عشر في قائمة "أجمل 14 امرأة مسلمة في العالم"، والتي اختارها الموقع العالمي FillGap News.
 
 
وتصدّرت اللائحة الممثلة التركية هاندا أرتشيل، وفي المرتبة الثانية حلّت الممثلة التركية فهرية أفجين، وقد تم اختيار روان بن حسين كأجمل وأصغر امرأة مسلمة ضمن القائمة.
المصدر: لها
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