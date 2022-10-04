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المرأة

مذيعة عربية شهيرة في ذمة الله.. ابنها توفي قبلها بطريقة مفاجئة

Lebanon 24
04-10-2022 | 08:00
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توفيت الإعلامية المصرية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية في عصره الذهبي، وهي والدة الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير الذي توفي بشكل مفاجئ منذ عدة سنوات.

وكانت ماجدة قد تزوجت من الفنان الراحل كرم مطاوع، في بداية حياتها وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ولعل أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة، وإخراج هناء العشماوى .
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خرجت ماجدة من التليفزيون المصرى بعد وصولها لسن التقاعد، وبعدها اتخذت قرارا بارتدائها الحجاب.
 


وتوفى عمرو سمير نجل الراحلة عندما سافر إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، جاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، ليفاجأ المسؤول عن نظافة الغرف بالفندق بأن "عمرو" ما زال نائما فى غرفته، رغم حلول موعد الخروج، وعندما طرق العامل الباب لم يرد، فكرر هذا الأمر ثانية وثالثة، دون جدوى، الأمر الذى جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا فى نومه، وعندما أراد أن يوقظه اكتشف أنه فارق الحياة، فبحث عن هاتف "عمرو" المحمول، واتصل بآخر رقم أجرى عليه مكالمته الأخيرة، فكان رقم والدته الإعلامية ماجدة عاصم لتعلم بالخبر.
المصدر: لها
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