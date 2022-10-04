27
o
بيروت
29
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مذيعة عربية شهيرة في ذمة الله.. ابنها توفي قبلها بطريقة مفاجئة
Lebanon 24
04-10-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الإعلامية المصرية ماجدة عاصم، وهي إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية في عصره الذهبي، وهي والدة الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير الذي توفي بشكل مفاجئ منذ عدة سنوات.
وكانت ماجدة قد تزوجت من الفنان الراحل كرم مطاوع، في بداية حياتها وقدمت مجموعة من البرامج الفنية وللأطفال ولعل أشهرها كان برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية الكبيرة، وإخراج هناء العشماوى .
Advertisement
خرجت ماجدة من التليفزيون المصرى بعد وصولها لسن التقاعد، وبعدها اتخذت قرارا بارتدائها الحجاب.
وتوفى عمرو سمير نجل الراحلة عندما سافر إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، جاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، ليفاجأ المسؤول عن نظافة الغرف بالفندق بأن "عمرو" ما زال نائما فى غرفته، رغم حلول موعد الخروج، وعندما طرق العامل الباب لم يرد، فكرر هذا الأمر ثانية وثالثة، دون جدوى، الأمر الذى جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا فى نومه، وعندما أراد أن يوقظه اكتشف أنه فارق الحياة، فبحث عن هاتف "عمرو" المحمول، واتصل بآخر رقم أجرى عليه مكالمته الأخيرة، فكان رقم والدته الإعلامية ماجدة عاصم لتعلم بالخبر.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
02:41 | 2022-10-04
04/10/2022 02:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
15:23 | 2022-10-03
03/10/2022 03:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
17:13 | 2022-10-03
03/10/2022 05:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
16:45 | 2022-10-03
03/10/2022 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
16:00 | 2022-10-03
03/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-10-04
جراحة في قدم فنانة شابة بسبب "الباديكير": مهنة الفن صعبة (صورة)
11:00 | 2022-10-04
هذه الزيوت تحارب تساقط الشعر.. وتزيد كثافته
10:20 | 2022-10-04
انهيار النجمة الشهيرة ونقلها إلى المستشفى.. زوجها الممثل المعروف هو السبب؟
05:00 | 2022-10-04
بدت كالأميرات.. روان بن حسين تضجّ أنوثة بفستان أبيض ساحر (صورة)
03:39 | 2022-10-04
هيفا وهبي تشوّق الجمهور: أصبحت سائقة "تاكسي" بملابس مُثيرة! (فيديو)
02:00 | 2022-10-04
نيللي كريم تكشف حقيقة تعرضها للتعنيف الزوجي.. وهذه رسالتها لكل فتاة معنفة (فيديو)
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
04/10/2022 21:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
04/10/2022 21:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
04/10/2022 21:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact