جراحة في قدم فنانة شابة بسبب "الباديكير": مهنة الفن صعبة (صورة)

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تعرضت الفنانة منة فضالي، لوعكة مفاجئة، اضطرت لخضوع جراحة في القدم، كشفت فيها الفنانة عن السبب بعد إجراء "باديكير" في قدمها أسفر عن وجود ألم كبير مما دفعها لإجراء عملية على الفور.ولفتت فضالي، إلى أنها استمرت في تصوير أعمالها الفنية طوال الفترة الماضية وهي تعاني من آلام مبرحة.ونشرت منة فضالي عبر حسابها في إنستغرام صورة لقدمها بعد العملية، وكتبت في التعليق: "من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي وكل ده من الباديكير".