لينا شماميان تعتذر: تعليقاتي اجتزئت

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بعد تصريحاتها الأخيرة التي امتدحت فيها الرجل المصري، وأثارت بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة السورية لينا شماميان عن صمتها.وأكدت أن الفيديو الذي انتشر كان مقتطعاً من مقابلة مدة تصويرها 3 ساعات، انتشر منها 17 دقيقة فقط.وأوضحت أن حديثها تطرّق للفن والسفر والحب والزواج وطريقة التعبير والتعاطي مع الزوج بسوريا أيضاً وليس فقط عن الزوج المصري، بل عنهما بالتساوي.وأضافت أن مصر احتضنتها بشدتها منذ سنتين، وأهلها الطيبون كانوا بمثابة عائلة كبيرة، فلم تشعر حينها بالغربة أبداً.كما لفتت إلى أن البعض بات يركز على الزوايا السلبية من المقابلات، ويتناسى الأشياء الإيجابية، ولربما هذا ما حدث معها.