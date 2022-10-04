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المرأة

انهيار النجمة الشهيرة ونقلها إلى المستشفى.. زوجها الممثل المعروف هو السبب؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 10:20
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نُقلت نجمة بوليوود الشهيرة ديبيكا بادكون إلى المستشفى بشكل مفاجئ، بعد معاناتها من مضاعفات جسدية وعصبية، أدّت إلى انهيارها نفسياً وعضوياً.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأسباب التي أدّت إلى انهيارها، إلا أن الجميع ربط ذلك بانتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها، النجم العالمي رانفير سينغ.
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وقد خضعت النجمة للعديد من الفحوصات، وغادرت المستشفى بعدما استعادت صحتها ونشاطها.
 
 
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النجمة لعارض صحي، فقد سبق لها أن نُقلت منذ حوالي الـ3 أشهر إلى المستشفى أيضاً، بعد أن شعرت بالتعب وزيادة دقات القلب، أثناء تصوير مشاهدها في فيلم Project K.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجّت بتقارير تدَّعي أن الأمور ليست على ما يرام بين رانفير سينغ وديبيكا بادكون، وأن الزوجين سينفصلان قريباً، حيث شارك أحد رواد تويتر بياناً يشير إلى وجود مشاكل بين الزوجين، جاء فيه: "كل شيء ليس على ما يرام بين ديبيكا بادكون ورانفير سينغ".
ورداً على ذلك، تحدّث رانفير سينغ عن علاقته مع ديبيكا، ووضع حينها حداً لكل التكهنات المستمرة.. شارك أنه وديبيكا كانا معاً منذ عشر سنوات حتى الآن، وأضاف أنه يحمل لها احتراماً كبيراً.
 
ووقع رانفير سينغ وديبيكا بادكون في حب بعضهما البعض أثناء قيامهما بأول فيلم معاً، Ramleela، إخراج سانجاي ليلا بهنسالي.. وبعد المواعدة لبضع سنوات، تزوّجا عام 2018.
المصدر: سيدتي
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