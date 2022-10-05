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المرأة

كارلا حداد تُثير الجدل: ظهرت بالمنشفة داخل حمام تركي.. وهذا ما قالته عن زوجها (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2022 | 00:49
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه بمنشفة وهي تخضع لحمام تركي، ما أثار الجدل بين المتابعين.

 

إلى ذلك كشفت كارلا أنها ستعود إلى الجمهور ببرنامج إنتاجه ضخم، يضاف إلى أرشيفها الإعلامي، ويفوق برنامجها السابق "في ميل".

 

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 
 

ورفضت كارلا ، في حديث لـ"فوشيا"، التطرق إلى البرنامج الجديد الذي يطغى عليه طابع المنوعات، إذ سيتم استقبال العديد من النجوم المخضرمين على الساحة الفنية.

 

وأكدت استمرار مسيرتها على قناة LBCI التي انتقلت إليها منذ حوالي 4 سنوات معلقة بالقول: "انتقلت إلى هذه القناة يوم اتخذت قرارا بخوض تجربة جديدة في مسيرتي".

 

وتطرقت كارلا إلى حياتها الزوجية، مؤكدة أهمية إبعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن زوجها لا يحب أن يكون تحت الأضواء معلقة: "هو لا يملك حسابا خاصا".

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