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المرأة
شام الذهبي تكشف أمراً غريباً تمر به (صورة)
Lebanon 24
04-10-2022
|
23:00
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فاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، جمهورها بأمر غريب يحصل معها في هذه الفترة، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، ظهرت فيها وقد غزا بعض الشعر الأبيض رأسها.
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وعلّقت شام على "الستوري" قائلة: "هل يمكنك اكتشاف شعري الأبيض الذي ينمو كل دقيقة؟".
وتلقت شام العديد من التعليقات التي لم يتوقع كاتبوها أن تمر بهذه المرحلة في هذه السنّ الصغيرة.
المصدر: لها
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