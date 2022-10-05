ممثلة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل محاولتها الانتحار (فيديو)

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كشفت الفنانة ندى موسى عن الأسباب التي أدت إلى تفكيرها في الانتحار بعد التحاقها بمعهد الفنون المسرحية، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc.وتحدثت ندى عن موقف جمعها مع والدتها بسبب رفضها التام للتخصص الذي اختارته للجامعة، حيث قالت: "كان عندي امتحان، ووالدتي رفضت إني أروح بسبب التخصص اللي اخترته في الكلية، مع إني كنتي جايبة مجموع كبير، وكنا ساكنين في الدور الـ7، روحت عند الشباك، وهددتها إني هرمي نفسي".وتابعت: "كان عندي اعتقاد إني لو نطيت هنزل زي ما أنا سليمة، وكنت هنط خلاص، بس مسكت رجلي في الآخر، وقالتلي خلاص روحي الامتحان".