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المرأة
سوزان نجم الدين تعلن إنفصالها عن خطيبها بطريقة غريبة
Lebanon 24
05-10-2022
|
05:00
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بعد اعترافها بأنها تعيش قصة حب جدية وتجهز فستان زفافها، أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين انفصالها عن حبيبها بلا مبالاة وببرودة أعصاب.
وعلى هامش فعاليات حفل توقيع الاتفاقية بين منصة "شاهد" و"فودافون" مصر، سُئلت الفنانة السورية عن قصة الحب التي تعيشها في الوقت الحالي، لتجيب بضحكة غريبة ومتقطعة: "لا ما في حكاية.. خلصت"، معلنة بذلك انفصالها عن خطيبها.
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اثار ردّ فعل سوزان الغريب جدلا واسعا بين المتابعين الذين شككوا بقصة ارتباطها من الأساس، لافتين الى أنها بدت وكأنها نسيت القصة وحديثها عن خطيبها في عدة لقاءات صحافية، دون الكشف عن اسمه وهويته، مؤكدين أنها تستمتع بإثارة الجدل على السوشيال ميديا.
وفي وقت سابق، أكدت سوزان في تصريح صحافي أنها انفصلت عن خطيبها بهدوء تام وباحترام ولم تكتمل قصة الحب بينهما.
المصدر:
لها
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