ميساء مغربي ترقص فرحاً: أنا سينغل!

Advertisement

استعانت الممثلة المغربية ميساء مغربي بأغنية زميلتها المصرية دنيا سمير غانم، التي أصدرتها مؤخراً بعنوان "نحنوح"، لتعبر عن سعادتها بعدم الارتباط بأحد، وتُظهر عشقها لأن تكون وحيدة من دون أي قيود.وظهرت ميساء وهي ترقص فرحاً على أنغام مقطع من الأغنية، تقول فيه دنيا: "أنا سينغل من غير ليه، والمرتبطين خدوا ايه، غير بس دموع.. من غير فركشة ورجوع.. غير كم آهه وتنهيد"، ما يشير إلى نفيها، بطريقة غير مباشرة، أي أخبار قد تتناول عيشها قصة حب، أو نيتها الارتباط من جديد.وسبق لميساء أن تزوجت ثلاث مرات، إلا أنها لم تعلن انفصالها في زيجتها الثالثة، التي أفصحت عنها عام 2019، وكعادتها لم تذكر مغربي أي تفاصيل متعلقة بزوجها، وقد يكون رقصها على كلمات "نحنوح" ومونتاج فيديو الرقص لتبدو مليئة بالطاقة والحيوية والنشاط، إشارة إلى أن هذا الانفصال قد تم.وكانت الممثلة المغربية قد انفصلت في الزيجتين الأوليين بعد عامين من إعلانها عنهما.