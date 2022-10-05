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المرأة

3 علامات تنذرك أن طفلك قد يصبح شخص اعتمادي.. وكيفية التعامل معه

Lebanon 24
05-10-2022 | 14:00
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من الطبيعي أن يطلب طفلك المساعدة، سواء منكِ أو من أحد أشقائه الأكبر منه سناً، طلب المساعدة من الآخرين سلوك صحي، ينم عن إدراك الطفل لقيمة التعاون ومساعدة الآخرين، ولكن المبالغة في طلب المساعدة، يكون جرس إنذار أن الطفل قد يصبح شخص اعتمادي، فكيف تعرفين أن طفلك يطلب المساعدة بمعدل طبيعي، أو أنه اعتمادي؟ تابعي القراءة لتتعرفي على العلامات التي تنذركِ أن طفلك قد يصبح شخص اعتمادي، وكيفية التعامل مع طفلك ليتخلص من هذه السمة السلبية.
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1- الطفل يطرح أسئلة يعرف إجابتها بالفعل
إذا لاحظتِ أن طفلك يطرح أسئلة، يعرف إجابتها بالفعل، فقد تكون هذه إشارة على كونه اعتمادياً.
على سبيل المثال، لديكم موعد ثابت للخروج في الصباح من أجل الذهاب إلى المدرسة، أي أن طفلك يعلم الوقت المحدد للخروج من المنزل، ولكنه يفاجئكِ بالسؤال عن موعد الخروج من المنزل للذهاب إلى المدرسة!
في هذه الحالة عليكِ تذكير طفلك أنه يعرف الإجابة بالفعل، عبر طرح السؤال عليه بصيغة مختلفة.
على سبيل المثال طفلك يسأل عن موعد الخروج من المنزل للذهاب إلى المدرسة، يمكن أن تشيري إلى الساعة، وتسأليه عن الوقت المتبقي للموعد اليومي للخروج من المنزل.
إعادة طرح السؤال على طفلك يساهم في تعزيز ثقته بقدراته الخاصة، بما في ذلك القدرة على تذكر المعلومات التي حصل عليها بالفعل.
2- الطفل يطلب المساعدة في أشياء يستطيع القيام بها بالفعل
قد يطلب منكِ طفلك مساعدته في ارتداء ملابسه، على الرغم من أنه يجيد ارتداء ملابسه بنفسه. إذا حدث هذا على سبيل الدلال مرة أو اثنين، لا بأس، ولكن إذا تكرر طلب المساعدة، فيجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد حتى لا يصبح طفلك اعتمادياً.
إذا طلب منكِ طفلك مساعدته في أمر يجيد القيام به، فاطلبي منه القيام بالأمر خلال مدة محددة على سبيل المنافسة، بالفعل سوف ينجح طفلك في إنجاز المهمة لأنه يجيد القيام بها، في هذه الحالة أظهري امتنانك وفخرك به، هذه الطريقة تشعره بالنجاح، مما يدفعه للقيام بالأمر في كل مرة دون طلب المساعدة ليشعر بالنجاح.
3- الطفل يشكو من صعوبة القيام بالشيء قبل تجربته
إذا كان طفلك يطلب المساعدة لأنه يرى الأمر صعباً، حتى قبل أن يقوم بتجربته، فغالباً ما يكون السبب هو الخوف من الفشل، وعدم القدرة على تحمل الإحباط، وهنا عليكِ تشجيع الطفل على خوض التجربة، وإبداء سعادتك بمحاولاته، وتقبلك لأي نتيجة.
 
المصدر: نواعم
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