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المرأة

شيرين عبد الوهاب تثير بلبلة بما قالته عن أم كلثوم

Lebanon 24
05-10-2022 | 08:00
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ما زالت الفنانة شيرين عبد الوهاب تمارس عفويتها في تصريحاتها الإعلامية، الأمر الذي يضعها دائماً في مواجهة الانتقادات من النقاد والجمهور على حد سواء، وهو ما تمثل في تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" الذي يُبثّ على القناة الأولى في التلفزيون المصري حيث قالت: "نشرت أمس أغنية جديدة، وهي تجربة جديدة عليَّ، والجمهور سعيد كثيراً بهذا اللون من الغناء، وعمرو مصطفى هو من لحّنها، وأمير طعيمة كتبها، فعملت مع مجموعة محترمة من الفنانين الكبار، وكمّلت بيهم، فأم كلثوم لم تكن أم كلثوم إلا بمساعدة كل من حولها من شعراء وملحنين، وأي فنان لا يكتمل نجاحه إلا بالعناصر التي تكمّله من شعراء وملحنين وموزعين".
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وتعرضت شيرين بعد هذا الكلام الى الكثير من الانتقادات.
 
 
المصدر: لها
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