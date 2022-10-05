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المرأة
رزان مغربي ستغني لـ"الرجل" وتكشف أحد أسرارها
Lebanon 24
05-10-2022
|
16:00
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حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة اللبنانية رزان مغربي، خلال الفترة الحالية، لا سيما على صعيد الدراما، ما بين أعمال انتهت منها ويُنتظر عرضها في الفترة المقبلة، وأعمال أخرى تواصل تصويرها.
وتحدث رزان لموقع "سكاي نيوز عربية" عن كواليس أعمالها الدرامية الحالية، وجديد أعمالها الغنائية في الفترة المقبلة، متطرقة في الوقت نفسه إلى جوانب شخصية عن حياتها الأسرية.
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عبّرت رزان عن سعادتها بردود الأفعال المتواصلة على أغنيتها الأخيرة "عالية أوي"، موضحة أن الأغنية تشكل تحفيزاً خاصاً للنساء، كما أنها تعبر عن شخصيتها؛ فهي تشبهها بدرجة كبيرة، تتحدث عن المرأة المستقلة التي لديها عقل كبير، وتتخذ قرارها من تلقاء نفسها، ولا تندم على الماضي، وتهتم بحالها ولا تنتظر شيئاً من أحد.
كما كشفت في الوقت نفسه عن اعتزامها تقديم أغنية جديدة عن "الرجال" هذه المرّة، مازحة: "سوف أغني للرجل.. أتمنى ألا يغضب مني الرجال".
وتحدثت رزان عن تفاصيل دورها في مسلسل "الضاحك الباكي"، الذي يتناول مسيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والذي تجسد فيه شخصية الراقصة السورية اللبنانية بديعة مصابني، وتقول: هي شخصية قوية وذكية، واجهتها صعوبات استطاعت التغلب عليها، حتى حظيت بشهرة عالمية كبيرة، ودمجت بين الرقص العربي والإنجليزي والشرقي والإيطالي.
وعن مدى خوفها من تقديم تلك الشخصية على الشاشة، أفادت بأنها لا تلتفت لتلك المخاوف، وعندما يكون لديها عمل تجتهد فيه بكل طاقتها، موضحة أنها شاهدت مقاطع فيديو للفنانة بديعة مصابني عبر يوتيوب، وقرأت عنها كثيراً؛ حتى تقدم الدور بشكل جيد.
كما جلست مع المخرج محمد فاضل والمؤلف محمد الغيطي، وقد نصحاها بعدم مشاهدة أي فنانات قدمن دور بديعة مصابني حتى لا تتأثر بأدائهن.
أما عن دورها في مسلسل الغرفة 207، فتشير إلى أنها "تجربة جديدة تخوضها لأول مرة، وهي تجربة التشويق والرعب، وتقدم دورة فتاة إيطالية.
وبالحديث عن ابنها "رام"، أفادت بأنه موهوب فنياً؛ فهو يعطيها رأيه في كل ما تقدمه، ويبدو مخرجاً ومصوراً ومدير أعمال، ويهتم بالأزياء والأغاني، ويفهم في اللحن والتوزيع، مشيرة إلى أن جيناتها انتقلت كلها لنجلها؛ فهو منذ صغره أحب أن يكون مذيعاً وممثلاً ومغنياً، كما يحب الرقص والمسرح والإخراج.
وكشفت رزان عن أسباب رشاقتها والمحافظة على وزنها، موضحة أنها تحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل دائم، حيث تذهب للجيم مرتين يومياً.
واختتمت رزان حديثها بالإشارة إلى أمنيتها في الحصول على الجنسية المصرية، قائلة: "ذلك شرف كبير لي.. وسعيدة بالتواجد في مصر".
(سكاي نيوز عربية)
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