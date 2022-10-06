نبيلة عبيد تكشف سبب إختيارها حياة العزوبية

كشفت الممثلة المصرية نبيلة عبيد، سبب إختيارها لحياة العزوبية.

وقالت خلال مقابلتها مع الاعلامي مصطفى الآغا، في برنامج "صدى الملاعب"، الذي يذاع عبر قناة أم بي سي، أنها لم تتزوج لأن كل من تقدم لها أرادها أن تترك عملها، لذلك رفضت.

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أما فيما يتعلق بالرجال الذين تقدموا لها من المنتجين وعرض إنتاج أفلام لها، فقالت: "لا، أنا كنت بشتري الروايات بنفسي بعد ما تعرفت على الكاتب إحسان عبد القدوس، واللي اتقدمولي كانت عقلياتهم مختلفة عن اللي عايزة أعمله".

وأعلنت نبيلة عن الشخصية المضلة لها التي جسدتها طول مسيرتها، كاشفة: "أنا عملت أكثر من 90 فيلم كل واحد بشخصية مختلفة، لكن رواية وسقطت في بحر العسل لما رشحها إحسان عبد القدوس عشان أقراها كنت أمر بحالة مشابهة، وحكاية انتهت بأوجاع عايزة أنساها".