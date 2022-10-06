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المرأة

فنانة عربية تتخلى عن شعرها لتدعم مريضات سرطان الثدي (صورة)

Lebanon 24
06-10-2022 | 08:00
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تضامنت الفنانة المغربية العراقية مريم حسين، مع مريضات سرطان الثدي، وأطلت من دون شعر، وكأنها حلقت شعرها، لتعبر عن مساندتها لهم وبهدف نشر التوعية.
 
 
وقالت مريم: "أنت جميلة كيفما كنتِ فلا تيأسي، بل تذكري أن المؤمن مصاب، لذلك لا تتخلي عن شغفك بالحياة لأن صورتك تاج من الصبر وتحمل الألم والتحلي بالأمل".
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ورغم هذا التضامن، تعرضت مريم لعدد كبير من الانتقادات، اذ إعتبر البعض أن الطريقة الوحيدة لمساعدتهم هو عبر التبرع بالمال.
 
 
كما تعرضت للسخرية بسبب إستعمالها الفيلتر لإخفاء شعرها، والبعض الآخر سخر من إختيارها لفستانها القصير، إذ إن حملة إنسانية كهذه تطلب إطلالة راقية.
 
المصدر: الفن
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