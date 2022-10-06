بعد خيانته لها.. كلوي كارداشيان تكشف سبب مسامحتها زوجها

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بالرغم من تعرضها للخيانة من قبل حبيبها السابق لاعب كرة السلة تريستان طومسون عدة مرات، وبشكل علني، إلَّا أن نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان قررت أن تغفر له وتسامحه.وكشفت كلوي كارداشيان الأسباب التي دفعتها لمسامحة تريستان رغم فضائحة العديدة في أحدث حلقات مسلسل بنات كارداشيان، مُشيرةً إلى أن الألم يصاحبها في حال تمسكت بأحقادها وكراهيتها للأشخاص، كما أنها توغلت في عقلية التسامح التي جعلتها تصل لحالة من السلام الداخلي والأمان مع والد طفلتها "ترو".واستخدمت كلوي زوجها السابق لامار أودوم كمثال على تسامحها، قائلة: "من المحتمل أن الأمر يعود إلى الممارسة، أعتقد أن الكثيرين نسوا أنني مررت بالعديد من المواقف المخزية.. فزوجي السابق عندما كنا متزوجين، كان مدمنا على المخدرات وعثر عليه في بيت دعارة، وحصلت العديد من الأمور التي لا تغتفر، لكنني ما زلت قادرةً على الصفح والمضي قدمًا وأتمنى الأفضل له".وتابعت: "يؤلمني فقط التمسك بكل هذه الأشياء، لذا دعها تذهب، واترك الأمر لله".