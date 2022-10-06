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المرأة

بالأصفر... كيف أطلت كيت ميدلتون بعد انتهاء الحداد على الملكة؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 23:00
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في أول مهمةٍ رسميةٍ فردية لها كأميرة ويلز الجديدة، خرجت كيت ميدلتون لأول مرة منذ وفاة الملكة إليزابيث الشهر الماضي، مرتدية فستانًا خريفيًا أصفر اللون، أعطاها جاذبيةً خاصة وإشراقةً جميلة في هذه الأيام الخريفية.
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وفي مجموعةٍ من الصور التي تم تداولها للأميرة أثناء زيارتها مستشفى رويال سوري كاونتي في جيلدفورد بإنجلترا، لمعرفة كيف يدعم المرفق الأمهات والأطفال، أطلت ميدلتون بفستانٍ متوسط الطول من العلامة التجارية البريطانية "كارين ميلين".


وتميز الفستان بياقة مسننة وأكمام منتفخة، وينتهي بتنورة ذات ثنيات حادة، ويتضمن حزامًا مطابقًا، بينما أكملت إطلالتها بإكسسوارات من جلد الغزال، حيث ارتدت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود من "جيانفيتو روسي" يبلغ ثمنه 725 دولارًا، وحقيبةً "كلتش" من "إيمي لندن" بلونٍ مطابق للحذاء، ويبلغ ثمنها 420 دولارًا.

أما في ما يخص المجوهرات، فقد تزينت الأميرة البريطانية بقرط دائري مرصع بالألماس من "Emily Mortimer"، بلغ ثمنه 894 دولاراً.

في حين اعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي بخصلات مموجة، تناسبت مع "لوك" الفستان، الذي اختارته للظهور به.
 
المصدر: زهرة
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