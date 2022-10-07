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المرأة

غسله كثيراً يمكن أن يجعل شعرك دهنياً.. ما هي الأسباب الأخرى؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 02:00
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تكافح الكثيرات منا مع الاضطرار إلى غسل الشعر كل يوم، بعدما أصبح دهنياً، لكن الوصول إلى جذور المشكلة يكون أكثر منطقية من محاربة هذه المشكلة. لذا، إليك أسباب تحول الشعر إلى دهني بعد يوم أو يومين من غسله، وعليكِ محاولة التوقف عن فعلها، للحفاظ على شعركِ.
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  أسباب يمكن أن تجعل شعركِ دهنياً:
-  لمس شعرك كثيراً:  العبث بشعركِ بشكل غزلي أو بدافع الملل، ينقل الزيوت من أطراف أصابعكِ إلى خصلاتكِ، لذلكِ حاولي التخلص من هذه العادة، بالإضافة إلى محاولة تجنب ملامسة شعركِ للوسائد القطنية أثناء النوم، واستبدليها بأخرى حريرية للحفاظ على شعركِ صحياً ومنتعشاً.
- الإفراط في الغسل:  لا يساعد الغسل المتكرر الشعر كما تتخيلين، بل يمكن أن يؤدي استخدام الشامبو اليومي إلى تجريد فروة رأسكِ من زيوتها الطبيعية، فهي تنتج المزيد من الزيوت في محاولة لاستبدالها، لذا حاولي التقليل من غسل شعركِ كل يومين على الأقل، أو مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.
- الإفراط في البلسم: كوني حذرة مع البلسم، فقد تستخدمين بلسماً ثقيلاً جداً بالنسبة لنوع شعركِ، ما يثقله، أو ربما لا تقومين بغسله بشكل صحيح ما يسبب تراكمه في شعركِ. وأخيراً، تجنبي وضع البلسم على شعركِ بالكامل، وركزي على الأطراف لتجنب التسبب في الجذور الدهنية وطول الطول.
-  الإفراط في تمشيط الشعر: يمكن أن يؤدي تمشيط شعرك كثيراً إلى تحفيز إنتاج الزيت، الذي يبدو لامعاً للوهلة الأولى، لكنه سرعان ما يبدو دهنياً، لذا التزمي بفك تشابك الأطوال والنهايات فقط.
- فرشاة الشعر متسخة:  يمكن لفرشاة شعركِ أن تحتوي على جميع أنواع الأوساخ والأتربة، حيث تتراكم منتجات التصفيف عليها، وسوف تقوم الفرشاة المسدودة بنقلها إلى الشعر.
 
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