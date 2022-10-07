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المرأة
كاتبة مسلسلات شهيرة عربياً تعتزل: أعترف بالهزيمة!
Lebanon 24
07-10-2022
|
08:00
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أعلنت الكاتبة السورية رانيا بيطار عن اعتزالها كتابة المسلسلات الدرامية، وذلك بسبب رفض معظم شركات الإنتاج نصوصها الجديدة.
وفي منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت بيطار: "لن أسرق فكرة عمل تركي أو كوري أو مكسيكي لأرضي شركات الإنتاج، لن أكتب عن الخيانة الفجّة والعلاقات المحرّمة، فأبرر للخائن سبب خيانته أو للسارق ما دفعه للسرقة أو للعاهرة ما دفعها لتبيع جسدها برخص! لا لن أفعلها وأماشي الموجة، فقط على سبيل نشر الغسيل الوسخ على الملأ ليصفق لي الجمهور".
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وبينت رانيا بيطار أن معظم شركات الإنتاج ترفض كل ما تكتبه، مشددة على أنها لا تكتب لأجل الشهرة: "من يعرفني جيداً يؤمن أنني لا أحب كل ما ذكرت، أنا فقط أحب الناس، أحب المرأة العربية ولن أقبل أن أظهرها فقط كجسد جميل مغري رخيص دون عقل و هدف، أنا أعترف بالهزيمة أمام الدراما الحالية لكنها هزيمة شموخ، لن أكتب إلا ما يشبهني، وداعاً قلمي".
الجدير ذكره أن رانيا بيطار قدمت الكثير من الأعمال الناجحة خلال مسيرتها، ابرزها "أشواك ناعمة" و "بنات العيلة" وغيرها الكثير.
المصدر: الجديد
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