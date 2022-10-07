"يا ريت كل واحد يهتم بعيوبه".. أمل حجازي ترّد على انتقاد حجابها وأخبار مرضها

ردّت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي على الشائعات التي تحدثت عن مرضها أخيراً، بالإضافة إلى الانتقادات التي تطاول طريقة ارتدائها الحجاب.

وقالت أمل في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "أنا هيك وزني وطول عمري جسمي ضعيف ولا مرة كان عندي زيادة بالوزن ولا أشكي من أي مرض وخسرت من وزني حوالي 3 كلغ بسبب الرياضة التي أمارسها أكثر من قبل".

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وأضافت: "الله يخلي كل الناس بصحتهم ويخلينا بصحتنا يا رب وتوضيحي مافي شي ومن اللبس طالعة أضعف من غير مرات".

ولمن انتقد أسلوب حجابها، قالت امل: "يا ريت كل واحد يهتم بشؤونه وبعيوبه ويصلح حاله قبل ما يحاول يصلح غيره، لأنه هذه المشكلة في العالم العربي بالذات عند بعض الناس جعلتنا اجماعياً وفكرياً نتراجع كتير الى الوراء ولا نتقدم كباقي بلدان العالم".

واختتمت أمل حجازي بالقول: "هذا لا يضايقني شخصياً وهم لا دخل لهم في حال ارتديت أو خلعت الحجاب وأظهرت أذني أم لا أو أظهرت يدي، فهذا موضوع يخصني بيني وبين ربي".