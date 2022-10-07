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المرأة

"سييلا بيوتي" تطلق برنامج التوعية بسرطان الثدي (صور)

Lebanon 24
07-10-2022 | 14:00
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 أطلقت Siella Beauty حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي. وتهدف هذه الحملة إلى نشر المعرفة ودعم منظمة متخصصة في أبحاث سرطان الثدي وعلاجه.

وخلال شهر تشرين الاول من هذا العام، سيتم التبرع بمبلغ 10 دراهم إماراتية من كل طلب لدعم مؤسسة الجليلة الخيرية، وهي منظمة خيرية لتعزيز الثقافة الطبية والعلاجات والأبحاث في الإمارات العربية المتحدة.
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فالعلامة التجارية Siella Beauty على يقين تام بأن الشعور بالجمال يبدأ بالاعتناء بالذات. ولهذا السبب اختارت العلامة مشاركة رؤية مختلفة للمكياج ، وتقديم منتجات تشعر المرأة بالسعادة وتمنحها الطاقة الإيجابية.
 
سييلا بيوتي تطلق برنامج التوعية بسرطان الثدي
 
سييلا بيوتي تطلق برنامج التوعية بسرطان الثدي
 
سييلا بيوتي تطلق برنامج التوعية بسرطان الثدي
المصدر: لها
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