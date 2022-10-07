نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في "على شانك"

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حققت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "على شانك" أمس الخميس على موقع "يوتيوب".وشوّقت عجرم متابعيها للأغنية بقولها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "متحمسة لها... أخيراً على شانك".(لها)