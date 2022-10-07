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المرأة

نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في "على شانك"

Lebanon 24
07-10-2022 | 16:00
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حققت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "على شانك" أمس الخميس على موقع "يوتيوب".

وشوّقت عجرم متابعيها للأغنية بقولها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "متحمسة لها... أخيراً على شانك".
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(لها) 
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