نصائح لا بد من اتباعها للحفاظ على لون الشعر الأحمر مشرقاً

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أصبح الشعر الأحمر أحد أهم اتجاهات ألوان الشعر، التي تمت تجربتها في السنوات القليلة الماضية، لكن الأمر الصعب هو المحافظة على توهج هذا اللون طوال الوقت، إذ إن ذلك ليس دائمًا مهمة سهلة، ففي الواقع، بسبب الأضرار التي تسببها الشمس ومنتجات تصفيف الشعر وعلاجات الألوان، يمكن أن تبدو هذه المهمة شبه مستحيلة.من هنا، فإن هذه النصائح ستفيدك:- تخطي الغسيل لمدة يومين: يستغرق صبغ الشعر الجديد حوالي 24 ساعة، لذلك لا تفكري في استخدام رغوة الصابون بعد مغادرة الصالون، وحاولي الانتظار 48 ساعة، لتثبيت اللون حقًا.- جربي الدش المفلتر والبارد: حقيقة مؤسفة في الحياة، كلما زاد دفء الماء، سيتلاشى لون الشعر بشكل أسرع، وهنا لا نقول إنه يجب عليكِ أن تأخذي دشًا باردًا، لكن خفض الحرارة أثناء تنظيف الشعر هو إحدى أفضل نصائح الشعر الأحمر. نصيحة احترافية أخرى: استبدلي رأس الدش الحالي الخاص بك بقطعة مفلترة، حيث سيعمل على تجنيب شعرك الرواسب والكلور والأوساخ والروائح من المياه، وكلها يمكن أن تسرّع تلاشي اللون.- استبدلي الشامبو: يساعد استخدام الشامبو والبلسم المصممين للشعر المصبوغ في الحفاظ على لون شعرك من التلاشي، حيث ستنجح أي تركيبة، لكن تلك المصممة للشعر الأحمر ستكون أفضل بشكلٍ أكبر، لذا اسألي في الصيدلية عن أفضل نوع للشعر الأحمر.- تزجيج الشعر: يشكل التزجيج طبقة شفافة شبه دائمة فوق كل خصلة شعر تساعد على منع اللون من التلاشي، وتمامًا كما تحافظ الطبقة العلوية على جمال الأظافر لفترة أطول، يحافظ التزجيج على لون شعرك الجميل، كما كان يبدو عندما غادرت الصالون، ويعزز لمعان شعرك الطبيعي.- استخدمي بخاخ خافي العيوب للشعر: لجعل شعركِ أكثر إشراقاً، استخدمي بخاخ خافي العيوب للشعر، على الجذور بين التعيينات اللونية، لإخفاء الجذور الفاتحة أو الرمادية أو الداكنة مؤقتًا. وتمزج التركيبة مع العديد من درجات اللون الأحمر، وتبقى حتى تغسليه بالشامبو.