Advertisement

المرأة

نصائح لا بد من اتباعها للحفاظ على لون الشعر الأحمر مشرقاً

Lebanon 24
08-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-998307-638008215801017253.jpg
Doc-P-998307-638008215801017253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح الشعر الأحمر أحد أهم اتجاهات ألوان الشعر، التي تمت تجربتها في السنوات القليلة الماضية، لكن الأمر الصعب هو المحافظة على توهج هذا اللون طوال الوقت، إذ إن ذلك ليس دائمًا مهمة سهلة، ففي الواقع، بسبب الأضرار التي تسببها الشمس ومنتجات تصفيف الشعر وعلاجات الألوان، يمكن أن تبدو هذه المهمة شبه مستحيلة.
Advertisement

من هنا، فإن هذه النصائح ستفيدك:

- تخطي الغسيل لمدة يومين: يستغرق صبغ الشعر الجديد حوالي 24 ساعة، لذلك لا تفكري في استخدام رغوة الصابون بعد مغادرة الصالون، وحاولي الانتظار 48 ساعة، لتثبيت اللون حقًا.
- جربي الدش المفلتر والبارد: حقيقة مؤسفة في الحياة، كلما زاد دفء الماء، سيتلاشى لون الشعر بشكل أسرع، وهنا لا نقول إنه يجب عليكِ أن تأخذي دشًا باردًا، لكن خفض الحرارة أثناء تنظيف الشعر هو إحدى أفضل نصائح الشعر الأحمر. نصيحة احترافية أخرى: استبدلي رأس الدش الحالي الخاص بك بقطعة مفلترة، حيث سيعمل على تجنيب شعرك الرواسب والكلور والأوساخ والروائح من المياه، وكلها يمكن أن تسرّع تلاشي اللون.
- استبدلي الشامبو: يساعد استخدام الشامبو والبلسم المصممين للشعر المصبوغ في الحفاظ على لون شعرك من التلاشي، حيث ستنجح أي تركيبة، لكن تلك المصممة للشعر الأحمر ستكون أفضل بشكلٍ أكبر، لذا اسألي في الصيدلية عن أفضل نوع للشعر الأحمر.
- تزجيج الشعر: يشكل التزجيج طبقة شفافة شبه دائمة فوق كل خصلة شعر تساعد على منع اللون من التلاشي، وتمامًا كما تحافظ الطبقة العلوية على جمال الأظافر لفترة أطول، يحافظ التزجيج على لون شعرك الجميل، كما كان يبدو عندما غادرت الصالون، ويعزز لمعان شعرك الطبيعي.
- استخدمي بخاخ خافي العيوب للشعر: لجعل شعركِ أكثر إشراقاً، استخدمي بخاخ خافي العيوب للشعر، على الجذور بين التعيينات اللونية، لإخفاء الجذور الفاتحة أو الرمادية أو الداكنة مؤقتًا. وتمزج التركيبة مع العديد من درجات اللون الأحمر، وتبقى حتى تغسليه بالشامبو.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-10-08
23:00 | 2022-10-07
16:00 | 2022-10-07
14:00 | 2022-10-07
11:00 | 2022-10-07
08:00 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website