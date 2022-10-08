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المرأة

بعد فوزها.. ملكة جمال أميركا لعام 2022 متهمة بالغش

Lebanon 24
08-10-2022 | 05:00
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أثار تتويج ربوني غابرييل كملكة جمال الولايات المتحدة 2022، استياء عدد من المشاركات في المسابقة.

وذكر تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن باقي المشاركات في المسابقة، تجاهلوا غابرييل بعد إعلان فوزها، ولم يقوموا بتهنئتها، وغادرن المكان الذي احتضن الاحتفال بسرعة.
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ونقلت الصحيفة عن المتسابقة التي مثّلت مونتانا في المسابقة، هيذر لي أوكيف، أن غابرييل وهي أول أميركية من أصول آسيوية وفلبينية تفوز باللقب، أجرت عمليات تجميل عديدة، مؤكدة امتلاكها لوثائق تثبت ذلك.

وبحسب أوكيف، فقد زارت غابرييل منتجعا للجراحة التجميلية، قبل 9 أسابيع من إعلان فوزها بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

كذلك أشارت أوكيف إلى أن اختيار غابرييل كان متفقاً عليه ومعروفا قبل إعلان النتيجة، حيث صورت فيديوهات للمتسابقات المتأهلات للمراكز المتقدمة.

وبيّنت أوكيف أنها إلى جانب عدد من المتسابقات قد تقدمن بدعوى ضد منظمي المسابقة، مشددة على استعدادها إلى جانب أخريات لتقديم أدلة حول عدم نزاهة لجنة الحكام.
المصدر: سكاي نيوز
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