28
o
بيروت
27
o
طرابلس
17
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد فوزها.. ملكة جمال أميركا لعام 2022 متهمة بالغش
Lebanon 24
08-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار تتويج ربوني غابرييل كملكة جمال الولايات المتحدة 2022، استياء عدد من المشاركات في المسابقة.
وذكر تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن باقي المشاركات في المسابقة، تجاهلوا غابرييل بعد إعلان فوزها، ولم يقوموا بتهنئتها، وغادرن المكان الذي احتضن الاحتفال بسرعة.
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن المتسابقة التي مثّلت مونتانا في المسابقة، هيذر لي أوكيف، أن غابرييل وهي أول أميركية من أصول آسيوية وفلبينية تفوز باللقب، أجرت عمليات تجميل عديدة، مؤكدة امتلاكها لوثائق تثبت ذلك.
وبحسب أوكيف، فقد زارت غابرييل منتجعا للجراحة التجميلية، قبل 9 أسابيع من إعلان فوزها بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.
كذلك أشارت أوكيف إلى أن اختيار غابرييل كان متفقاً عليه ومعروفا قبل إعلان النتيجة، حيث صورت فيديوهات للمتسابقات المتأهلات للمراكز المتقدمة.
وبيّنت أوكيف أنها إلى جانب عدد من المتسابقات قد تقدمن بدعوى ضد منظمي المسابقة، مشددة على استعدادها إلى جانب أخريات لتقديم أدلة حول عدم نزاهة لجنة الحكام.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
Lebanon 24
بسبب تساقط الأمطار... حادث سير مروّع بين عدد من السيارات
09:48 | 2022-10-07
07/10/2022 09:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
أطلق النار على إخوته... إليكم ما جرى في الضاحية الجنوبية
09:36 | 2022-10-07
07/10/2022 09:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-07
07/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-07
07/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القيصر" يشعل أزمة بين روسيا وفرنسا... لماذا يُثير رعب موسكو؟
Lebanon 24
"القيصر" يشعل أزمة بين روسيا وفرنسا... لماذا يُثير رعب موسكو؟
14:00 | 2022-10-07
07/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-10-08
مقدّمة برامج لبنانيّة: "شفت الموت بعيوني وانوجعت كتير" (فيديو)
02:00 | 2022-10-08
نصائح لا بد من اتباعها للحفاظ على لون الشعر الأحمر مشرقاً
23:00 | 2022-10-07
تعرفي إلى الوجبات التي تأكلها سيلينا غوميز في يومها العادي
16:00 | 2022-10-07
نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في "على شانك"
14:00 | 2022-10-07
"سييلا بيوتي" تطلق برنامج التوعية بسرطان الثدي (صور)
11:00 | 2022-10-07
"يا ريت كل واحد يهتم بعيوبه".. أمل حجازي ترّد على انتقاد حجابها وأخبار مرضها
فيديو
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:56 | 2022-10-07
08/10/2022 15:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
08/10/2022 15:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
08/10/2022 15:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact