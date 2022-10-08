ممثلة مصرية تثير الجدل برسالة غامضة وتحذفها بعد دقائق

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أثارت الفنانة دنيا عبد العزيز، الجدل على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، بعد نشرها رسالة غامضة لتقوم بحذفها بعد دقائق قليلة من نشرها.وقالت دنيا في رسالتها المحذوفة: "مش كل القرايب يستحقوا صلة الرحم، ومش كل اللي من دمك بيحبك".وتساءل الجمهور قبل حذف الرسالة عن أسبابها لتثير الجدل بين الجمهور بعد حذفها، حيث تساءل البعض إن كانت قد نشرتها بالخطأ أم أن هناك أساب أخرى دعتها لسرعة حذفها.