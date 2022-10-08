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المرأة

ممثلة مصرية تثير الجدل برسالة غامضة وتحذفها بعد دقائق

Lebanon 24
08-10-2022 | 14:00
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أثارت الفنانة دنيا عبد العزيز، الجدل على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، بعد نشرها رسالة غامضة لتقوم بحذفها بعد دقائق قليلة من نشرها.

وقالت دنيا في رسالتها المحذوفة: "مش كل القرايب يستحقوا صلة الرحم، ومش كل اللي من دمك بيحبك".
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وتساءل الجمهور قبل حذف الرسالة عن أسبابها لتثير الجدل بين الجمهور بعد حذفها، حيث تساءل البعض إن كانت قد نشرتها بالخطأ أم أن هناك أساب أخرى دعتها لسرعة حذفها.



المصدر: لها
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