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المرأة

بعد غياب 20 سنة... رانيا يوسف تعود إلى خشبة المسرح

Lebanon 24
08-10-2022 | 11:00
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بعد حوالي 20 عامًا عن آخر مشاركاتها على المسرح، تعود الفنانة رانيا يوسف من جديد للوقوف على خشبة مسرح الدولة وذلك من خلال مسرحية "قمر وغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة والمأخوذة عن مسرحية "قمر بنت الغجر" للكاتب محمود مكي.
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وقالت رانيا في تصريحات صحافية، إنها سوف تبدأ في التجهيز للمسرحية عقب الانتهاء من فيلم "التاروت" الذي تعود به للسينما كما تعود فيه للعمل من جديد مع سمية الخشاب.
 
 
(لها)
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