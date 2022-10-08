كارمن لبس: تعرضت للتحرّش من منتجين ومخرجين

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كشفت الممثلة كارمن لبّس أنها تعرضت للتحرش الجنسي مرات عديدة أولها كانت بعمر الـ9 سنوات، عدا عن مرات أخرى عند بدايات مشوارها الفني من قبل منتجين ومخرجين في الوسط.وقالت كارمن في حديث تلفزيوني إن المرة الأولى التي تعرضت فيها للتحرش كانت على يد والد صديقتها، وكانت تبلغ من العمر 9 سنوات، مؤكدة أنها لم تخبر أحدا خوفا من أذى قد يسببه والدها للمتحرش.وأضافت: "والدي كان من الممكن أن يقتل المتحرش، ولكن في المرة الثانية أخبرت والدتي التي أعطتني القوة، وقالت: "تاني مرة كان عم يقرب عليّ. تذكرت ماما شو قالتلي وقلتلو اذا بتقرب رح خبر أهلي وأفضحك، وفجأة بتلاقي حدا ركع قدامك كرمال ما تفضحيه وهرب".كما كشفت أنّها تعرضت للتحرش من منتجين ومخرجين في الوسط الفني في بداية مشوارها، وهو ما دفعها إلى الابتعاد عن عالم التمثيل والعمل على المستوى الضيق في المسرح فقط لسنوات طويلة.وأضافت أنها عندما بلغت الـ33 من عمرها قررت العودة إلى التمثيل، وأصبحت تشعر أنها قوية وتستطيع رد أي أحد يحاول استغلالها ولم تعد تخاف من الإشاعات التي قد يطلقونها عليها.