مُجدداً شقيقة ميريام فارس حديث الجمهور.. ظهرت بفستان دانتيل شفاف على البحر شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت جيهان فارس شقيقة الفنانة ميريام فارس صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وأثارت جيهان الجدل حيث ظهرت بفستان من الدانتيل الأبيض الشفاف على شاطئ البحر.
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وانهالت التعليقات المُثنية من قبل المتابعين على جمال جيهان التي بدت من دون ماكياج.
وكانت جيهان نشرت صورا مؤخرا على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بفستان أخضر مُثير.
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