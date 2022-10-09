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المرأة

مُجدداً شقيقة ميريام فارس حديث الجمهور.. ظهرت بفستان دانتيل شفاف على البحر شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
09-10-2022 | 02:22
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نشرت جيهان فارس شقيقة الفنانة ميريام فارس صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وأثارت جيهان الجدل حيث ظهرت بفستان من الدانتيل الأبيض الشفاف على شاطئ البحر.

 

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وانهالت التعليقات المُثنية من قبل المتابعين على جمال جيهان التي بدت من دون ماكياج.

 

وكانت جيهان نشرت صورا مؤخرا على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بفستان أخضر مُثير.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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