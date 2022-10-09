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المرأة

شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها على المسرح مع بناتها والجمهور (فيديو وصور)

Lebanon 24
09-10-2022 | 05:00
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أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 ، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جذابة امتزجت مع شخصيتها المرحة طوال وصلتها الطربية.
 
 
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وأشعلت شيرين الحفل بوصلة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تانى" ورددها معها الجمهور، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وانسجمت النجمة فى غناء أغنية "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"، كما تغنت من روائع الزمن الجميل اغنية "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.
 
 
 
كما قدمت شيرين أغنية "وانت ماشي في سينا" مع الطفل الموهوب محمد أسامة إحتفالا بنصر حرب أكتوبر المجيدة بعدها طالبته بتقديم أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".
 
واحتفلت الجامعة بعيد ميلاد شيرين الذي توافق مع يوم الحفل وشاركتها ابنتيها في تقطيع "تورتة الميلاد" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.
 
 
 
وكان ضمن الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع الكاتب والاعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ليلى وملك، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب وزوجها الدكتور سامى عبد العزيز، والاعلامية شريهان أبو الحسن، والاعلامى محمد الباز.
 
 
وحرصت شيرين عبد الوهاب في ختام الحفل على توجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعوتها للغناء والتنظيم الرائع للحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، قائلة :"أنا بشكر جامعة مصر إنها رجعتنى للغناء تانى قدام الجمهور اللى بحبه"، كما وجهت الشكر للاعلامي محمد فودة على مجهوده لخروج الحفل بشكل مبهر ومشرف، وشكرت كل الحضور من مصر والجاليات العربية الذين حرصوا على حضور الحفل.
 
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المصدر: لها
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